Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады искупаются в Сене 17 июля
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«Искупаюсь в среду с Идальго и Эстанге. Важно показать, что мы готовы к Олимпийским играм и что эти соревнования оставят хорошее наследство жителям. Мы обновили множество очистных сооружений и водоотводов», — приводит слова Гийома France Bleu Paris.
Он отметил, что на данный момент пробы воды в реке соответствуют нормам.
Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.
Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в Сене из-за сомнений в качестве воды.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что министр спорта Франции искупалась в Сене.