Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады искупаются в Сене 17 июля

Префект Парижского региона Марк Гийом сообщил, что он, мэр столицы Анн Идальго и глава оргкомитета Игр Тони Эстанге искупаются в реке Сене в среду.

«Искупаюсь в среду с Идальго и Эстанге. Важно показать, что мы готовы к Олимпийским играм и что эти соревнования оставят хорошее наследство жителям. Мы обновили множество очистных сооружений и водоотводов», — приводит слова Гийома France Bleu Paris.

Он отметил, что на данный момент пробы воды в реке соответствуют нормам.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в Сене из-за сомнений в качестве воды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции искупалась в Сене.