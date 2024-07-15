Мюллер завершил карьеру в сборной Германии
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«Всегда гордился тем, что представлял страну. Хочу поблагодарить всех. Теперь я болельщик», — приводит слова Мюллера журналист Флориан Плеттенберг.
Последним для футболиста стал четвертьфинал Евро-2024 с Испанией (1:2).
За свою карьеру он сыграл 131 матч в сборной, забил 45 голов и отдал 41 результативную передачу.
Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2014 года и завоевал бронзу ЧМ-2010.
Ранее сообщалось, что Кроос сравнялся с Мюллером по количеству матчей ЛЧ среди немецких игроков.