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Мюллер завершил карьеру в сборной Германии

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Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.
Мюллер завершил карьеру в сборной Германии
  • Gettyimages.ru

«Всегда гордился тем, что представлял страну. Хочу поблагодарить всех. Теперь я болельщик», — приводит слова Мюллера журналист Флориан Плеттенберг.

Последним для футболиста стал четвертьфинал Евро-2024 с Испанией (1:2).

За свою карьеру он сыграл 131 матч в сборной, забил 45 голов и отдал 41 результативную передачу.

Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2014 года и завоевал бронзу ЧМ-2010.

Ранее сообщалось, что Кроос сравнялся с Мюллером по количеству матчей ЛЧ среди немецких игроков.

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