Кроос сравнялся с Мюллером по количеству матчей ЛЧ среди немецких игроков
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Теперь на счету немецкого футболиста 151 матч в турнире. По этому показателю он делит первое место с Томасом Мюллером из «Баварии» среди немецких игроков.
Для Крооса финальная игра является последней в составе мадридской команды. Он объявил о завершении карьеры после домашнего чемпионата Европы.
Встреча в настоящий момент проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Кроос, Беллингем и Винисиус попали в стартовый состав «Реала» на финал Лиги чемпионов.