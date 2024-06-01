Кроос сравнялся с Мюллером по количеству матчей ЛЧ среди немецких игроков

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос вышел в стартовом составе команды на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».

Теперь на счету немецкого футболиста 151 матч в турнире. По этому показателю он делит первое место с Томасом Мюллером из «Баварии» среди немецких игроков.

Для Крооса финальная игра является последней в составе мадридской команды. Он объявил о завершении карьеры после домашнего чемпионата Европы.

Встреча в настоящий момент проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кроос, Беллингем и Винисиус попали в стартовый состав «Реала» на финал Лиги чемпионов.