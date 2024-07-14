Мадридский «Реал» поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне-2024

«Реал» Мадрид выступил с обращением после победы испанского теннисиста Карлоса Алькараса над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона.

«Поздравляем тебя с четвёртым титулом на турнирах Большого шлема, уважаемый Карлос Алькарас. Карлос, сегодня ты в очередной раз показал свой класс и блестящий теннис, чтобы второй раз стать чемпионом на Уимблдоне», – говорится в сообщении пресс-службы «Реала» в социальной сети.

Игра завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего теннисиста из Испании. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Таким образом, Алькарас второй раз в карьере стал чемпионом Уимблдона.

Для испанца этот титул стал 15-м в карьере и третьим в сезоне 2024 года.

Призовой фонд Уимблдона составлял $63 млн.

Ранее Алькарас высказался о победе над Джоковичем на Открытом чемпионате Великобритании.