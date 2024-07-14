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Алькарас — о победе на Уимблдоне: я второй раз осуществил свою мечту

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Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над сербом Новаком Джоковичем на Открытом чемпионате Великобритании.
Алькарас — о победе на Уимблдоне: я второй раз осуществил свою мечту
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«По правде говоря, это мечта. Выиграть этот трофей. Я давал интервью в 11 лет и сказал, что мечтаю выиграть Уимблдон. Я второй раз осуществил свою мечту. Хочу продолжать. Играть на этом прекрасном корте, поднять этот трофей — потрясающее чувство», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Игра завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего теннисиста из Испании. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Таким образом, Алькарас второй раз в карьере стал чемпионом Уимблдона.

Для испанца этот титул стал 15-м в карьере и третьим в сезоне 2024 года. 

Призовой фонд Уимблдона составлял $63 млн.

Ранее Джокович прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.

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