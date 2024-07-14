Джокович: Алькарас сегодня был горяч

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.

«Да, как раз собирался сказать, что он сегодня был горяч. Не тот результат, которого я хотел, особенно в первых двух сетах. Мой уровень тенниса был не на высоте. Надо отдать должное Карлосу, он показывал потрясающий теннис. Я отыграл три матчбола, но он абсолютно заслуженно победил. Поздравляю», — сказал Джокович в интервью на корте.

Игра завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего теннисиста из Испании. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Таким образом, Алькарас второй раз в карьере стал чемпионом Уимблдона.

Для испанца этот титул стал 15-м в карьере и третьим в сезоне 2024 года.

Призовой фонд Уимблдона составлял $63 млн.

Ранее Крейчикова впервые в карьере выиграла Уимблдон.