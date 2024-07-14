Джокович: Алькарас сегодня был горяч
- AP
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«Да, как раз собирался сказать, что он сегодня был горяч. Не тот результат, которого я хотел, особенно в первых двух сетах. Мой уровень тенниса был не на высоте. Надо отдать должное Карлосу, он показывал потрясающий теннис. Я отыграл три матчбола, но он абсолютно заслуженно победил. Поздравляю», — сказал Джокович в интервью на корте.
Игра завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего теннисиста из Испании. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
Таким образом, Алькарас второй раз в карьере стал чемпионом Уимблдона.
Для испанца этот титул стал 15-м в карьере и третьим в сезоне 2024 года.
Призовой фонд Уимблдона составлял $63 млн.
Ранее Крейчикова впервые в карьере выиграла Уимблдон.