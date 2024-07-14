Джокович рассказал, чем его удивил Алькарас в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, чем его удивил Карлос Алькарас в финале Открытого чемпионата Великобритании.

«Он не давал легко выигрывать очки на моей подаче. Он играл очень разнообразно, подавал 138 км/ч — я никогда не видел у него такой скорости. Наверное, он вчера очень хорошо потренировал подачу», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Игра завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего теннисиста из Испании. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Таким образом, Алькарас второй раз в карьере стал чемпионом Уимблдона.

Для испанца этот титул стал 15-м в карьере и третьим в сезоне 2024 года.

Призовой фонд Уимблдона составлял $63 млн.

Ранее Алькарас высказался о победе над Джоковичем на Открытом чемпионате Великобритании.