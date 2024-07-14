Черчесов: поражение от «Зенита» в Суперкубке — звонок для «Краснодара»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о поражении «Краснодара» от «Зенита» в финале Суперкубка России.

«Впереди РПЛ, который надо играть. Встреча за Суперкубок — звонок для «Краснодара», что им нужно делать какие‑то выводы», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Игра прошла в Волгограде и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Зенита».

В составе победителей отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков. У «быков» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов.

Ранее Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок.