Джокович: чувствую, что не нахожусь на уровне Алькараса и Синнера

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении в финале Открытого чемпионата Великобритании.

«Выход в финал Уимблдона даёт мощный заряд уверенности. Но сегодня против лучшего игрока в этом году — а они с Янником в этом году с отрывом лучшие игроки — я чувствую, что не нахожусь на этом уровне. Обычно, столкнувшись с превратностями судьбы, я встаю, учусь и становлюсь сильнее. Это я и собираюсь сделать», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Игра завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего теннисиста из Испании. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Таким образом, Алькарас второй раз в карьере стал чемпионом Уимблдона.

Для испанца этот титул стал 15-м в карьере и третьим в сезоне 2024 года.

Призовой фонд Уимблдона составлял $63 млн.

Ранее Алькарас высказался о победе над Джоковичем на Открытом чемпионате Великобритании.