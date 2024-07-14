Евсеев — о Глушенкове: «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола

Тренер Вадим Евсеев высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Нет, такого ощущения у меня нет. Просто «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола, Глушенкову легко встроиться в состав «Зенита». Глушенков умеет играть на пространстве за счёт скорости и техники, но и в позиционной атаке благодаря своему мастерству он может приносить пользу», — цитирует Евсеева Metaratings.ru.

В конце июня «Зенит» объявил о трансфере Глушенкова. Игрок подписал контракт с клубом по схеме «4 + 1».

В прошедшем сезоне 24-летний футболист сыграл за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 результативную передачу.

Ранее Глушенков обратился к хейтерам после своего перехода.