Евсеев — о Глушенкове: «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола
- РИА Новости
- © Михаил Киреев
«Нет, такого ощущения у меня нет. Просто «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола, Глушенкову легко встроиться в состав «Зенита». Глушенков умеет играть на пространстве за счёт скорости и техники, но и в позиционной атаке благодаря своему мастерству он может приносить пользу», — цитирует Евсеева Metaratings.ru.
В конце июня «Зенит» объявил о трансфере Глушенкова. Игрок подписал контракт с клубом по схеме «4 + 1».
В прошедшем сезоне 24-летний футболист сыграл за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 результативную передачу.
Ранее Глушенков обратился к хейтерам после своего перехода.