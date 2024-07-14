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Койта намерен выиграть РПЛ с ЦСКА

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Нападающий ЦСКА Секу Койта заявил, что хочет выиграть РПЛ с армейским клубом.
Койта намерен выиграть РПЛ с ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Severin Aichbauer

«Хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом России. Понятное дело, для этого надо много и усердно работать, и я готов к этому», — приводит слова форварда Bobsoccer.

8 июля ЦСКА объявил о переходе Койта. Игрок будет выступать под 20-м номером. Он перешёл в клуб бесплатно на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Койта провёл за «Зальцбург» 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Тороп впервые вышел на поле после травмы головы.

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