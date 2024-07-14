Койта намерен выиграть РПЛ с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Секу Койта заявил, что хочет выиграть РПЛ с армейским клубом.

«Хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом России. Понятное дело, для этого надо много и усердно работать, и я готов к этому», — приводит слова форварда Bobsoccer.

8 июля ЦСКА объявил о переходе Койта. Игрок будет выступать под 20-м номером. Он перешёл в клуб бесплатно на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Койта провёл за «Зальцбург» 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Тороп впервые вышел на поле после травмы головы.