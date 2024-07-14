Губерниев считает, что российскому спорту станет лучше от возвращения Трусовой
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«Рад, что Трусова возвращается в спорт. Она молодец и большая умница. Возвращение означает, что Трусова будет выступать на соревнованиях, а российскому спорту от этого станет лучше. Если бы мы выступали на Олимпиадах или чемпионатах мира, можно было бы говорить о её возвращении на привычный уровень», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.
14 июля Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру.
Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.
Ранее Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.