Губерниев считает, что российскому спорту станет лучше от возвращения Трусовой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возвращении в спорт фигуристки Александры Трусовой.

«Рад, что Трусова возвращается в спорт. Она молодец и большая умница. Возвращение означает, что Трусова будет выступать на соревнованиях, а российскому спорту от этого станет лучше. Если бы мы выступали на Олимпиадах или чемпионатах мира, можно было бы говорить о её возвращении на привычный уровень», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

14 июля Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.