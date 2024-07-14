Газизов: «Динамо» достойно представит Дагестан, болельщики могут не переживать

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказал мнение, что клуб достойно представит Дагестан в дебютном сезоне в РПЛ.

«Что касается наших задач, то чем выше, тем лучше. Я думаю, что мы будем достойно выглядеть и достойно представлять Дагестан, поэтому бояться болельщикам не за что. Мы считаем, что у нас очень хорошая, сбалансированная молодая, дерзкая команда», — цитирует Газизова РИА Новости.

Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.

В первом туре чемпионата России махачкалинский клуб сыграет с «Химками» 21 июля.

Ранее Биджиев высказался о задачах клуба на следующий сезон.