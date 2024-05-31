Биджиев: махачкалинское «Динамо» хочет остаться в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о задачах клуба на следующий сезон.

«Сейчас идёт межсезонье. Ближе к началу чемпионата будет вырисовываться картина, и уже тогда будем говорить о задачах. Конечно, хочется остаться в Премьер‑лиге. Думаю, не было смысла подниматься, чтобы сразу вылететь. Поэтому будем готовиться», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ на следующий сезон. Обе команды стали недосягаемыми для преследователей в таблице Первой лиги. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможность клуба попытаться подписать нападающего Артёма Дзюбу.