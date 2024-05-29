Газизов: Дзюба интересен махачкалинскому «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможность клуба попытаться подписать нападающего Артёма Дзюбу, который сегодня покинул расположение московского «Локомотива».

«Такого уровня игроки интересны «Динамо» Махачкала. Здесь другого и не скажешь. Если говорить про финансовые запросы, мы клуб со скромным, но достойным бюджетом. Рассмотреть игроков, являющихся звёздами, нам всегда интересно. Думаю, Дзюба ещё способен играть на уровне РПЛ», — сказал Газизов Sport24.

Газизов отметил, что Дзюба — игрок высочайшего уровня, который всем и всё уже доказал в прошлом.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

«Динамо» из Махачкалы по итогам сезона в Первой лиге напрямую вышло в РПЛ, где выступит в сезоне-2024/25.

Ранее об интересе к Дзюбе рассказал генеральный директор подмосковных «Химок».