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Газизов: Дзюба интересен махачкалинскому «Динамо»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможность клуба попытаться подписать нападающего Артёма Дзюбу, который сегодня покинул расположение московского «Локомотива».
Газизов: Дзюба интересен махачкалинскому «Динамо»
  • РИА Новости

«Такого уровня игроки интересны «Динамо» Махачкала. Здесь другого и не скажешь. Если говорить про финансовые запросы, мы клуб со скромным, но достойным бюджетом. Рассмотреть игроков, являющихся звёздами, нам всегда интересно. Думаю, Дзюба ещё способен играть на уровне РПЛ», — сказал Газизов Sport24.

Газизов отметил, что Дзюба — игрок высочайшего уровня, который всем и всё уже доказал в прошлом.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

«Динамо» из Махачкалы по итогам сезона в Первой лиге напрямую вышло в РПЛ, где выступит в сезоне-2024/25.

Ранее об интересе к Дзюбе рассказал генеральный директор подмосковных «Химок». 

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