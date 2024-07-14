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Газзаев: Смолов принесёт «Краснодару» пользу

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что форвард Фёдор Смолов сможет принести пользу «Краснодару» после своего перехода.

«Для него «Краснодар» — это не новая команда. Он же достаточно долго играл за «Краснодар», но сложно сказать что-то однозначное по итогам одной игры. Я думаю, что Смолов принесёт пользу «Краснодару», хотя на сегодня Кордоба — это основной нападающий команды», — приводит слова Газзаева Metaratings.

34-летний Смолов перешёл из «Динамо» в «Краснодар» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне игрок забил шесть голов и отдал пять голевых передач в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

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