Мусаев: бились до конца, но этого недостаточно, чтобы победить «Зенит»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Нужно было играть более внимательно. Проигрывали дуэли один в один. Позитивный момент — это второй тайм. И то, что после счёта 0:3 не бросили играть. Рад, что бились до конца, но этого недостаточно, чтобы победить «Зенит» и забрать трофей», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Игра прошла в Волгограде и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Зенита».

В составе победителей отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков. У «быков» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов.

Ранее Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок.