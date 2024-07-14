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Фетисов: нам надо добиваться возвращения туда, откуда нас выгнали

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что России надо добиваться возвращения в Международную федерацию хоккея (IIHF).
Фетисов: нам надо добиваться возвращения туда, откуда нас выгнали
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Выскажу непопулярную точку зрения. Соревнования ради соревнований — тоже не совсем правильно. Мы должны понимать, чего мы хотим добиться, будет ли расти наше мастерство. Считаю, что нам надо добиваться возвращения туда, откуда нас выгнали. Мы обязаны предъявлять претензии международным организациям. Не смотрю чемпионат Европы, Олимпийские игры смотреть не буду», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.

Ранее пресс-служба матча с участием российских звёзд КХЛ и НХЛ представила форму на игру.

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