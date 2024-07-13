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Представлена игровая форма матча звёзд КХЛ и НХЛ

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Пресс-служба матча с участием российских звёзд КХЛ и НХЛ представила форму на игру.
Представлена игровая форма матча звёзд КХЛ и НХЛ
  • © Пресс-служба Матча года

Одним из тех, кто разрабатывал форму, стал двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник новичка НХЛ «Юты» Михаил Сергачёв.

«Мне кажется, нам удалось сделать интересный и запоминающийся комплект игровой формы, в которой команды сыграют в благотворительном матче 20 июля. Надеюсь, болельщики оценят яркий и современный дизайн хоккейных джерси, их цвета. Уверен, теперь за ними будут гоняться коллекционеры. Обязательно разыграем джерси с автографами участников в наших социальных сетях», — сказал Сергачёв.

Матч состоится 20 июля в Москве на «ЦСКА Арене». Начало — в 15:00 мск.

Среди участников заявлены Сергачёв, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Сергей Бобровский, Александр Радулов, Илья Ковальчук и другие.

Ранее Назаров заявил, что матч звёзд НХЛ и КХЛ посмотрит вся Россия, а Америка будет тихо завидовать.

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