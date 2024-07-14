Нагорный: не могу критиковать Олимпиаду, она сделала меня большим спортсменом

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался об Олимпийских играх.

«На самом деле буду смотреть. Олимпийские игры — это легендарное историческое событие с богатой историей. Я олимпийский чемпион, этот старт сделал меня большим спортсменом. То, что там руководство, которое испортило отношение многих к этому старту, — это плохо. Я уверен, что Олимпийские игры восторжествуют, как это было раньше, когда спорт был вне политики, каким движение создавал Пьер де Кубертен», — цитирует Нагорного РИА Новости.

Он также подчеркнул, что спортсмены из разных стран хотят выступать с российскими атлетами.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Плющенко рассказал, что некоторые депутаты просили его поддержать бойкот Олимпийских игр.