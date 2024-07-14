Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады
- РИА Новости
«Недруги прекрасно знают, откуда мы. Несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут», — сказал Плющенко на VK Fest.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Плющенко заявил, что Трусова приняла решение возобновить карьеру.