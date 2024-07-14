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Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что некоторые депутаты просили его поддержать бойкот Олимпийских игр.
Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады
  • РИА Новости

«Недруги прекрасно знают, откуда мы. Несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут», — сказал Плющенко на VK Fest.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Плющенко заявил, что Трусова приняла решение возобновить карьеру.

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