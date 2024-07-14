Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что некоторые депутаты просили его поддержать бойкот Олимпийских игр.

«Недруги прекрасно знают, откуда мы. Несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут», — сказал Плющенко на VK Fest.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Плющенко заявил, что Трусова приняла решение возобновить карьеру.