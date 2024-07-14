Деменко: Глушенкову не нужно обращать внимания на критику

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко высказал мнение о нападающем Максиме Глушенкове.

«Максиму не нужно обращать внимания на критику, в этом нет смысла. Это лишь будет отвлекать его, пусть доказывает всё на поле — это будет лучшим ответом. Мне очень понравилось, как он сыграл вчера с «Краснодаром». Такое ощущение, что он уже полностью сыгрался с новыми партнёрами и ему все ребята стопроцентно доверяют», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В конце июня «Зенит» объявил о трансфере Глушенкова. Игрок подписал контракт с клубом по схеме «4 + 1».

В первом же официальном матче за команду он оформил дубль.

Ранее Глушенков обратился к хейтерам после своего перехода.