Гордеева — о деле Валиевой: считаю, что это был недосмотр тренера и врачей

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева высказалась об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой из-за допинга.

«Это трудная тема. Конечно, может, и случайно. В фигурном катании допинг не нужен. Невозможен даже. Можно весь вестибулярный аппарат испортить. Но я считаю, что это был недосмотр тренера и врачей. То есть кто был рядом», — приводит слова Гордеевой канал Надежды Стрелец.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее сообщалось, что Валиева — единственная российская фигуристка, включённая ISU в регистрируемый пул допинг-тестирования.