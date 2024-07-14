Медведев: Глушенков так взаимодействовал с Венделом, будто они в одном детдоме выросли

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об игре Максима Глушенкова в Суперкубке России.

«С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях. Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом — будто они в одном детдоме выросли», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В конце июня «Зенит» объявил о трансфере Глушенкова. Игрок подписал контракт с клубом по схеме «4 + 1».

В первом же официальном матче за команду он оформил дубль.

Ранее Глушенков обратился к хейтерам после своего перехода.