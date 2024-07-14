Медведев: Глушенков так взаимодействовал с Венделом, будто они в одном детдоме выросли
- РИА Новости
«С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях. Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом — будто они в одном детдоме выросли», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
В конце июня «Зенит» объявил о трансфере Глушенкова. Игрок подписал контракт с клубом по схеме «4 + 1».
В первом же официальном матче за команду он оформил дубль.
Ранее Глушенков обратился к хейтерам после своего перехода.