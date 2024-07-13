Президент РПЛ назвал заслуженной победу «Зенита» в матче за Суперкубок

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Краснодар» бился до конца, но «Зенит» заслуженно победил в этой игре. Мои искренние поздравления команде, Сергею Богдановичу Семаку и руководству», — приводит слова Алаева Sport24.

Игра прошла в Волгограде и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Зенита».

В составе победителей отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков. У «быков» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов.

Ранее Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок.