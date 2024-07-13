Bolavip: перерыв в финале Кубка Америки может продлиться 25 минут из-за выступления Шакиры
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Как сообщает Bolavip со ссылкой на журналиста Диего Монройга, это связано с выступлением Шакиры, которая не сможет уложиться в привычные 15 минут. Отмечается, что перерыв может продлиться 25 минут.
В финале турнира сыграют Аргентина и Колумбия. Игра состоится 15 июля в 03:00 мск в Майами-Гарденс.
Ранее Шакира призналась, что отношения с Пике тянули её вниз в профессиональном плане.