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Шакира призналась, что отношения с Пике тянули её вниз в профессиональном плане

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Известная певица Шакира рассказала о карьере после расставания с экс-защитником «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике.
Шакира призналась, что отношения с Пике тянули её вниз в профессиональном плане
  • Gettyimages.ru

«Я мать-одиночка, у меня нет дома мужа, который мог бы мне помочь. В каком-то смысле это даже хорошо, что у меня нет его, потому что... Не знаю, почему это тянуло меня вниз. Теперь мне хочется работать», — цитирует Шакиру People.

Она также рассказала, что чувствовала вину, когда из-за работы оставляла свою семью. По её словам, находясь в студии, она ощущала разочарование.

Пара познакомилась во время съёмок клипа на песню Шакиры для чемпионата мира — 2010 в ЮАР. У Пике и Шакиры есть двое сыновей. О разрыве отношений они сообщили летом 2022-го.

Ранее сообщалось, что Шакира достигла соглашения с налоговыми органами Испании.

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