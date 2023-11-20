Певица Шакира достигла соглашения с налоговыми органами Испании и согласилась заплатить штраф. Это позволило артистке избежать судебного разбирательства по поводу обвинений в неуплате налогов в размере €14,5 млн.

В заявлении, которое цитирует Sky News, Шакира сказала, что «всегда стремилась поступать правильно и подавать хороший пример другим». Отмечается, что адвокаты певицы не сомневались в том, что суд вынесет решение в её пользу, но она всё равно пожелала решить вопрос в досудебном порядке ради своих детей, «которые не хотят, чтобы их мама жертвовала личным благополучием в этой борьбе».

Артистку обвиняли в неуплате налогов в период с 2012-го по 2014 год. Она отрицала какие-либо нарушения со своей стороны.

Ранее бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал своё расставание с Шакирой.