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Пике — о расставании с Шакирой: люди не знают и десяти процентов произошедшего

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Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике высказался о разрыве отношений с певицей Шакирой.

«Единственный способ выбраться из всего этого — игнорировать это. Я не хочу и не буду об этом говорить. Люди даже не знают и десяти процентов того, что произошло», — приводит слова Пике RAC1.

В прошлом году Пике завершил профессиональную карьеру. Он является воспитанником «Барселоны». В 2008 году игрок вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Напомним, что летом 2022 года Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике.

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