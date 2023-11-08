Пике — о расставании с Шакирой: люди не знают и десяти процентов произошедшего
«Единственный способ выбраться из всего этого — игнорировать это. Я не хочу и не буду об этом говорить. Люди даже не знают и десяти процентов того, что произошло», — приводит слова Пике RAC1.
В прошлом году Пике завершил профессиональную карьеру. Он является воспитанником «Барселоны». В 2008 году игрок вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.
Напомним, что летом 2022 года Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике.