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La Vanguardia: Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике

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Певица Шакира запретила детям посещать свадьбу брата бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике.
La Vanguardia: Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

По информации La Vanguardia, 23 мая в Барселоне пройдёт свадьба Марка Пике. Отмечается, что футболист на мероприятии может сделать предложение своей девушке — он уже приобрёл помолвочное кольцо.

Шакира запретила своим сыновьям Милану и Саше посещать свадьбу. В настоящий момент они гостят у отца в Барселоне, но покинут город до мероприятия.

Напомним, что летом 2022 года Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что девушку Пике подозревают в измене с Хосепом Гвардиолой.

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