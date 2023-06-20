La Vanguardia: Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике
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По информации La Vanguardia, 23 мая в Барселоне пройдёт свадьба Марка Пике. Отмечается, что футболист на мероприятии может сделать предложение своей девушке — он уже приобрёл помолвочное кольцо.
Шакира запретила своим сыновьям Милану и Саше посещать свадьбу. В настоящий момент они гостят у отца в Барселоне, но покинут город до мероприятия.
Напомним, что летом 2022 года Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что девушку Пике подозревают в измене с Хосепом Гвардиолой.