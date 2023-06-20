La Vanguardia: Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике

Певица Шакира запретила детям посещать свадьбу брата бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике.

По информации La Vanguardia, 23 мая в Барселоне пройдёт свадьба Марка Пике. Отмечается, что футболист на мероприятии может сделать предложение своей девушке — он уже приобрёл помолвочное кольцо.

Шакира запретила своим сыновьям Милану и Саше посещать свадьбу. В настоящий момент они гостят у отца в Барселоне, но покинут город до мероприятия.

Напомним, что летом 2022 года Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что девушку Пике подозревают в измене с Хосепом Гвардиолой.