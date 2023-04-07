Diario Sport: девушку Пике подозревают в измене с Гвардиолой

Девушка бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике Клара Чиа Марти подозревается в измене с главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

Об этом сообщает Diario Sport.

Напомним, что 4 июня 2022 года Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба Жераром Пике.

Пара познакомилась во время съёмок музыкального клипа на песню Шакиры для чемпионата мира по футболу в 2010 году, который проходил в ЮАР. Пике и Шакира подтвердили отношения в 2011 году. Брак между парой официально оформлен не был. За время отношений у них родилось двое детей.

Ранее Пике высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в испанскую команду.