Пике: для всей «Барселоны» было бы невероятно, если бы Месси вернулся

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в испанскую команду.

«Конечно, для всей «Барселоны» было бы невероятно, если бы Лео вернулся, но наступает момент, когда такое форсирование ситуации может быть даже контрпродуктивным», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

28 марта стало известно, что Месси ведёт переговоры с главным тренером каталонцев Хави о возвращении в «Барселону», которую покинул летом 2021 года в связи с окончанием контракта на правах свободного агента.

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за парижан.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте заявил, что каталонский клуб находится в контакте с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.