Вице-президент «Барселоны»: контактируем с Месси и хотели бы, чтобы он вернулся
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«Мы общаемся с Месси и хотим, чтобы он вернулся. Лео и его семья знают, как мы к ним привязаны. Я участвовал в переговорах, которые, к сожалению, не увенчались успехом, и эта заноза до сих пор сидит во мне», — цитирует Юсте Mundo Deportivo.
28 марта стало известно, что Месси ведёт переговоры с главным тренером каталонцев Хави о возвращении в «Барселону», которую покинул летом 2021 года в связи с окончанием контракта на правах свободного агента.
Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.
Ранее сообщалось, что Месси принял решение продлить соглашение с парижским клубом ещё на год.