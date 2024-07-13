Менеджер Бивола: с нашей стороны контракт на бой с Бетербиевым подписан ещё в 2023 году

Менеджер чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил, что их сторона уже подписала контракт на бой с Артуром Бетербиевым.

«С нашей стороны контракт на бой с Бетербиевым был подписан ещё в прошлом году в преддверии боя против Линдона Артура», — приводит слова Корнилова «Матч ТВ».

4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом. Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии.

Планируется, что их бой состоится 12 октября в Эр‑Рияде.

На счету Бивола 23 победы. Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что контракт на бой с Биволом ещё не подписан.