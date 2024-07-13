Бетербиев: контракт на бой с Биволом ещё не подписан, но договорённость есть

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев высказался о договорённости на бой с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Контракт на бой? Нет. С чем это связано? Процесс только начинается. Подписание ещё не произошло. Принципиальная договорённость с организатором есть? Да», — цитирует Бетербиева «Матч ТВ».

4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом. Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету Бивола 22 победы (12 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Бетербиев возобновил тренировки после операции на колене.