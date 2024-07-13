Бетербиев: контракт на бой с Биволом ещё не подписан, но договорённость есть
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«Контракт на бой? Нет. С чем это связано? Процесс только начинается. Подписание ещё не произошло. Принципиальная договорённость с организатором есть? Да», — цитирует Бетербиева «Матч ТВ».
4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом. Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии.
На счету Бивола 22 победы (12 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Бетербиев возобновил тренировки после операции на колене.