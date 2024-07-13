Перейра: неинтересен бой с Аспиналлом, нет смысла драться за временный пояс

Бразилец Алекс Перейра заявил, что не планирует драться с Томом Аспиналлом.

«В данный момент мне неинтересно драться с Аспиналлом. Честно говоря, тяжеловесы — не моя цель... Дело не в бойцах. Нет смысла драться за временный пояс, поэтому я отказываюсь. Сейчас нет возможности для этого поединка», — сказал Перейра на своём канале.

30 июня Перейра одержал победу в главном поединке турнира UFC 303 в Лас-Вегасе (США) над чехом Иржи Прохазкой. Теперь на счету 36-летнего бразильца 11 побед при двух поражениях. Чех потерпел пятое фиаско при 30 победах.

Ранее Перейра вызвал на бой Анкалаева.