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Перейра: неинтересен бой с Аспиналлом, нет смысла драться за временный пояс

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Бразилец Алекс Перейра заявил, что не планирует драться с Томом Аспиналлом.
Перейра: неинтересен бой с Аспиналлом, нет смысла драться за временный пояс
  • Gettyimages.ru
  • © Ian Maule

«В данный момент мне неинтересно драться с Аспиналлом. Честно говоря, тяжеловесы — не моя цель... Дело не в бойцах. Нет смысла драться за временный пояс, поэтому я отказываюсь. Сейчас нет возможности для этого поединка», — сказал Перейра на своём канале.

30 июня Перейра одержал победу в главном поединке турнира UFC 303 в Лас-Вегасе (США) над чехом Иржи Прохазкой. Теперь на счету 36-летнего бразильца 11 побед при двух поражениях. Чех потерпел пятое фиаско при 30 победах.

Ранее Перейра вызвал на бой Анкалаева.

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