ASOIF предупредила США о риске потерять турниры из-за дела китайских пловцов
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«Это федеральное расследование и связанная с ним повестка в суд исполнительному директору World Aquatics по поводу антидопингового дела с участием китайских пловцов угрожают подорвать основополагающие принципы WADA», — говорится в заявлении.
В организации отметили, что расследование США вызывает сомнения в личной безопасности спортсменов, спортивных чиновников и представителей международных спортивных организаций.
«Расследование может привести к тому, что международные федерации задумаются о рисках, связанных с передачей будущих международных соревнований США».
В апреле было опубликовано расследование, в котором говорилось, что у 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии употребления допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.
На фоне этого скандала конгресс США сократил финансирование WADA на 2025 год.
Ранее МОК заявил о поддержке WADA в деле китайских пловцов.