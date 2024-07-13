Аршавин: футболисты сборной любят Карпина

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич достаточно хорошо работает, глобально проиграл только один матч, с командой Хорватии. В целом атмосфера вокруг сборной хорошая, футболисты его любят. Поэтому не вижу смысла что-то менять», — приводит слова Аршавина ТАСС.

28 июня стало известно, что специалист продлил соглашение с РФС до 2028 года.

Напомним, что Карпин возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует клуб «Ростов».

Ранее Черышев выступил против совмещения постов в сборной и клубе из-за предвзятости тренеров.