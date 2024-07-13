«Матч ТВ»: заседание по делу о долге Сафонова по алиментам назначено на 30 июля

Судебное заседание по делу о задолженности вратаря ПСЖ Матвея Сафонова должно пройти 30 июля.

«Уже больше года судебных процессов Сафонов подаёт заявления против Анастасии. Это уже его четвёртое заявление. На все его предыдущие заявления был получен отказ. На какой стадии разбирательство по алиментам? Заседание по этому делу назначено на 30 июля», — приводит слова источника «Матч ТВ».

По информации Telegram-канала Baza, на заседании суда 8 июля адвокат Сафонова озвучил требование футболиста снизить сумму алиментов с 25% зарплаты до 300 тыс. рублей в месяц, мотивировав это «нестабильным заработком» игрока и возможностью расторжения контракта «в любой момент».

Адвокат попросил учесть тот факт, что футболист ПСЖ передал ребёнку квартиру и тем самым обеспечил ему необходимый уровень жизни. Сторона бывшей супруги Сафонова Анастасии не согласна с требованием. По их словам, ребёнок нуждается в гораздо большем количестве денег.

Ранее сообщалось, что Сафонов написал второе заявление на свою бывшую супругу.