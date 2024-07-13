Источник: Сафонов написал второе заявление на свою бывшую супругу
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Как сообщает Telegram-канал Baza, футболист обвиняет экс-жену и её сестру в краже его контракта, а также в публикации конфиденциальных данных.
14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт рассчитан до лета 2029 года.
25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.
Ранее Сафонов запросил перерасчёт задолженности по алиментам.