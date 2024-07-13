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Веснина: Медведев провёл хороший матч с Алькарасом

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Трёхкратная победительница турниров серии Большого шлема в парном разряде Елена Веснина высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.
Веснина: Медведев провёл хороший матч с Алькарасом
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Даниил провёл хороший матч, но, чтобы обыграть Алькараса на траве, нужно сделать что-то фантастическое, провести матч без невынужденных ошибок. Россиян же не всегда уверенно действовал у сетки, позволил Карлосу поймать кураж. Испанцу вполне по силам защитить прошлогодний титул», — цитируют Веснину «Известия».

Медведев проиграл Алькарасу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

В финале Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем.

Ранее Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в полуфинале Уимблдона.

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