Веснина: Медведев провёл хороший матч с Алькарасом

Трёхкратная победительница турниров серии Большого шлема в парном разряде Елена Веснина высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Даниил провёл хороший матч, но, чтобы обыграть Алькараса на траве, нужно сделать что-то фантастическое, провести матч без невынужденных ошибок. Россиян же не всегда уверенно действовал у сетки, позволил Карлосу поймать кураж. Испанцу вполне по силам защитить прошлогодний титул», — цитируют Веснину «Известия».

Медведев проиграл Алькарасу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

В финале Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем.

Ранее Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в полуфинале Уимблдона.