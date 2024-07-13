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Защитник «Спартака» Чернов: после ухода Джикии Зобнин стал самым авторитетным в команде

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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что лидером команды стал полузащитник Роман Зобнин.
Защитник «Спартака» Чернов: после ухода Джикии Зобнин стал самым авторитетным в команде
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Кто взял на себя бразды правления в коллективе после ухода Джикии из «Спартака»? Видите, в матче с «Динамо» Зоба был нашим капитаном. Это самый авторитетный человек в команде», — цитирует Чернова «Чемпионат».

Напомним, что Джикия покинул «Спартак» в конце сезона-2023/24. Он провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Барко заявил о важности своего перехода в «Спартак».

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