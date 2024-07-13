Костомаров исполнил танец на льду в Сириусе и признался, что испытал стресс

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выступил на льду в рамках шоу Ильи Авербуха.

«Огромный стресс и вместе с этим удовольствие. Пусть не всё получалось так, как хотелось, но я думаю, что сегодня была премьера, на премьере кататься тяжело, тем более в таком состоянии. Но во всяком случае, я надеюсь, что номер наш понравился, и мы его катали с удовольствием, его просто нужно немножко вкатать. Я думаю, что он будет увереннее и внутренне более наполнен», — цитирует Костомарова РИА Новости.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Оксана Домнина рассказала о том, как их с супругом жизнь изменилась в последнее время.