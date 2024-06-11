Домнина — об истории Костомарова: это вдохновляет многих людей

Супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о том, как их с супругом жизнь изменилась в последнее время.

«В жизни каждого человека встречаются сложные ситуации, но то, как Роман это проходит, и в силу того, что он олимпийский чемпион, вдохновляет многих людей. И мы часто слышим: «Что же мы сидим на диване? Ведь Роман держится, борется и идёт дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Домниной.

Домнина призналась, что их жизнь стала другой, однако отметила, что они вместе с мужем стараются привести её к прежнему виду.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Роман Костомаров поделился планами на будущие программы.