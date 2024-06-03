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Костомаров: под Майкла Джексона я уже на льду не станцую

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился планами на будущие программы.

«В июле у нас будут гастроли в Сочи, и мы с Оксаной серьёзно настроены на то, чтобы сделать новый совместный номер. У меня уже появился набор элементиков, которые позволяют придумать что-то большее. Нужно только найти хорошее музыкальное сопровождение. Понятно же, что под Майкла Джексона я уже на льду не станцую», — сказал Костомаров RT.

По словам фигуриста, Илья Авербух порой требует от него нереальных вещей, подталкивая его к изучению новых элементов.

«Сейчас мой следующий шаг — сделать что-то новое, чуть-чуть продвинуться вперёд. Поддержки я делать не могу. Не могу даже просто сделать какую-то элементарную провозку. Самому стыдно от этого становится», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Костомаров и Оксана Домнина посетили полумарафон «ЗаБег.РФ» в Москве.

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