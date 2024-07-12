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SWR: суд признал незаконным увольнение Эль-Гази из «Майнца» за поддержку Палестины

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Суд по трудовым спорам в Германии признал незаконным расторжение контракта со стороны «Майнца» с футболистом Анваром Эль-Гази, который публиковал посты в поддержку Палестины.
SWR: суд признал незаконным увольнение Эль-Гази из «Майнца» за поддержку Палестины
  • Gettyimages.ru

Как сообщает SWR, суд обязал клуб выплачивать игроку месячную зарплату в €150 тыс. Сторона имеет право обжаловать вердикт суда.

В ноябре «Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который осудил Израиль в военном конфликте с Палестиной. В клубе заявили, что приняли данное решение «в ответ на комментарии и сообщения футболиста в соцсетях».

Ранее Эль-Гази признался, что не жалеет об увольнении из «Майнца» за поддержку Палестины. 

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