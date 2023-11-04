Эль-Гази после увольнения из «Майнца» заявил, что на жителей Газы обрушился ад

Голландский полузащитник Анвар Эль-Гази признался, что не жалеет об увольнении из «Майнца» за поддержку Палестины в конфликте с Израилем.

«Отстаивайте правильные вещи. Не бойтесь делать это в одиночестве. Потеря работы и средств к существованию — ничто, по сравнению с адом, который обрушился на невинных жителей Газы», — написал игрок в социальных сетях.

3 ноября стало известно, что «Майнц» расторг контракт с Эль-Гази. Бывший хавбек сборной Нидерландов в социальных сетях осудил Израиль в военном конфликте с Палестиной. Позже 28-летний игрок удалил свой пост и извинился.

Генеральная прокуратура немецкого города Кобленц открыла уголовное дело на футболиста. Его обвиняют в разжигании национальной ненависти.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

2 ноября официальный запрет на деятельность ХАМАС вступил в силу в ФРГ.

Ранее сообщалось, что «Селтик» заблокировал абонементы 200 фанатов за поддержку Палестины.