Эль-Гази после увольнения из «Майнца» заявил, что на жителей Газы обрушился ад
«Отстаивайте правильные вещи. Не бойтесь делать это в одиночестве. Потеря работы и средств к существованию — ничто, по сравнению с адом, который обрушился на невинных жителей Газы», — написал игрок в социальных сетях.
3 ноября стало известно, что «Майнц» расторг контракт с Эль-Гази. Бывший хавбек сборной Нидерландов в социальных сетях осудил Израиль в военном конфликте с Палестиной. Позже 28-летний игрок удалил свой пост и извинился.
Генеральная прокуратура немецкого города Кобленц открыла уголовное дело на футболиста. Его обвиняют в разжигании национальной ненависти.
7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.
2 ноября официальный запрет на деятельность ХАМАС вступил в силу в ФРГ.
Ранее сообщалось, что «Селтик» заблокировал абонементы 200 фанатов за поддержку Палестины.