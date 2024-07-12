Metaratings: «Зенит» и «Спартак» не могут договориться по сумме трансфера Соболева
- РИА Новости
По информации Metaratings, клубы не могут сойтись по сумме трансфера и бонусной части сделки. Отмечается, что, как только это произойдёт, футболист вылетит в Северную столицу.
В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали за тонированный «гелендваген».