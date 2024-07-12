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Украина лишит всех наград тренера «Чайки» Завальнюка

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Пресс-служба Федерации хоккея Украины (ФХУ) выпустила заявление в отношении тренера Вячеслава Завальнюка, который вошёл в тренерский штаб нижегородской «Чайки».
Украина лишит всех наград тренера «Чайки» Завальнюка
  • Gettyimages.ru
  • © NevinGiesbrecht

«Манкуртам и предателям не место в украинском обществе. Учитывая позорность поступка Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого лица всех спортивных и государственных званий», — говорится в заявлении.

Завальнюк является уроженцем Киева, но всю игровую карьеру провёл в российских клубах.

Ранее Александр Кожевников назвал больным президента Чехии за слова о российских хоккеистах.

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