Украина лишит всех наград тренера «Чайки» Завальнюка

Пресс-служба Федерации хоккея Украины (ФХУ) выпустила заявление в отношении тренера Вячеслава Завальнюка, который вошёл в тренерский штаб нижегородской «Чайки».

«Манкуртам и предателям не место в украинском обществе. Учитывая позорность поступка Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого лица всех спортивных и государственных званий», — говорится в заявлении.

Завальнюк является уроженцем Киева, но всю игровую карьеру провёл в российских клубах.

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