Кожевников назвал больным президента Чехии за слова о российских хоккеистах
«Это было почти десять лет назад. Зачем это вспоминать? Это больные люди, это диагноз, тут больше нечего сказать», — сказал Кожевников РИА Новости.
На чемпионате мира в Чехии в 2015 году россияне после поражения со счётом 1:6 не стали дожидаться гимна Канады и ушли в раздевалку.
Сборные России и Белоруссии из-за ситуации на Украине были отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации хоккея (IIHF).
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.