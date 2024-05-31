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Кожевников назвал больным президента Чехии за слова о российских хоккеистах

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Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников раскритиковал президента Чехии Петра Павела, который упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении на чемпионате мира в 2015 году в Праге.

«Это было почти десять лет назад. Зачем это вспоминать? Это больные люди, это диагноз, тут больше нечего сказать», — сказал Кожевников РИА Новости.

На чемпионате мира в Чехии в 2015 году россияне после поражения со счётом 1:6 не стали дожидаться гимна Канады и ушли в раздевалку.

Сборные России и Белоруссии из-за ситуации на Украине были отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.

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